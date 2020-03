Coronavirus, Fsp e Siulp donano mascherine alla Questura Catanzaro

Le organizzazioni sindacali di Polizia Fsp e Siulp hanno consegnato 150 mascherine chirurgiche al questore di Catanzaro, Mario Finocchiaro. La consegna è avvenuta negli uffici della questura, alla presenza dello stesso Finocchiaro, del responsabile ufficio sanitario della questura, Renato Guzzo, dei segretari provinciali del Siulp, Gianfranco Morabito, e dell'Fsp, Massimo Arcuri, e del segretario nazionale della Federazione sindacale di polizia, Giuseppe Brugnano. "L'obiettivo – hanno sottolineato le due organizzazioni sindacali - è quello esprimere concreta vicinanza ai colleghi che ogni giorno lavorano in strada per garantire sicurezza e l'adeguato controllo del territorio, affrontando l'emergenza con professionalità e abnegazione. L'occasione ha anche confermato un rinnovato rapporto di piena collaborazione tra il neo questore e le organizzazioni, dopo anni bui per la questura di Catanzaro".

Le mascherine sono state donate alle organizzazioni sindacali dal Comune di Nocera Terinese, nella persona del vicesindaco Francesco Cardamone, dalla Confesercenti Catanzaro, nella persona di Francesco Viapiana, e dall'associazione degli imprenditori cinesi, rappresentata da Antonio Chen.