"La dichiarazione del Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, Nicola Morra, in merito a Domenico Tallini impresentabile come nuovo Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, ci lascia stupiti.

Ma soprattutto questo giudizio, che poi non è tale ed è emesso coprendosi dietro norme non di legge, sarebbe stato emesso nei confronti di Domenico Tallini, cui la legge garantisce il diritto di essere eletto nel suo nuovo ruolo istituzionale. E, quindi è una aperta violazione di ogni norma fondamentale e di principio costituzionale.

Il fatto che un Organo dello Stato dichiari "impresentabili", in forza di un certo codice di autoregolamentazione (che significa?) soggetti che la legge dichiara e riconosce eleggibili, che possono quindi ricoprire qualsiasi carica, è inopportuna e rappresenta una vera sopraffazione.

È ora di finirla con questa Antimafia che si sovrappone al diritto e alla Costituzione e ci impone personaggi come Morra.

Purtroppo non si può cavar sangue dalle rape. Ma non basta. Le rape sono ovunque e ci stanno soffocando. E non possiamo rimediare facendo finta di non accorgercene". Lo dichiara il Presidente dell'Associazione Legalità Democratica Avv. Maximiliano Granata.