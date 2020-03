L'imprenditore Talarico dona due letti bilancia per i reparti Dializzati Covid 19 alla Regione Calabria

Maurizio e Tiziano Talarico: Fondatore e Ceo della Talarico Cravatte, a seguito della raccolta fondi promossa a favore: della Regione Calabria per l'emergenza Covid 19 . Tale raccolta, è avvenuta tramite la produzione e la vendita di mascherine con tessuti derivanti dalla produzione di cravatte in seta contenente all'interno un filtro tipo:Tnt.

L'iniziativa e' nata in concerto con il Presidente della Regione Calabria : On Jole Santelli e la giunta regionale.

In data 23 marzo 2020, abbiamo sospeso la raccolta delle donazioni, in quanto il DPCM del 22.03.2020 ha previsto la chiusura di tutte le attività non essenziali tra cui codesta società ;

Il Presidente della Regione Calabria, ha espresso: ringraziamento e gratitudine a nome dei calabresi alla soc:Talarico Cravatte per l'impegno e il gesto nei confronti del territorio calabrese

Di concerto con la Regione Calabria ,la Talarico Cravatte, ha convenuto di utilizzare i fondi raccolti per l'acquisto di due letti bilancia per il reparto Covid 19 per dializzati . da destinare all'Asp di Tropea e di Crotone;

Il Dg dell'Asp di Crotone :Avv Francesco Masciari e il Commissario Asp di Vibo Valentia : Dott Giuseppe Giulianio :" hanno ringraziato Maurizio e Tiziano Talarico per l'attenzione che hanno avuto per il territorio calabrese e per la città di Crotone e di Vibo Valentia dove sono stati allestiti reparti specifici nelle due Asp per i dializzati affetti da Covid 19."

In data odierna, la soc : Talarico Cravatte ha provveduto all'acquisto presso il Gruppo Spanò ( Cai services- puliverde) dei suddetti letti bilancia richiedendo oltre la consegna l'istallazione e il collaudo a proprie spese. Maurizio e Tiziano Talarico: ringraziano tutte le persone e imprese, che hanno aderito su tutto il territorio nazionale a tale iniziativa rivolta verso un territorio per la maggior parte di loro non di appartenenza, facendo scattare una solidarietà nazionale che in pochi giorni ci ha permesso di compiere tale significativa donazione .