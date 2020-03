Abate (M5S): “Bene le misure della Regione Calabria per pesca e agricoltura”

"Ho appreso da una nota stampa del neo Assessore Regionale all'Agricoltura Gianluca Gallo che sono in pagamento, da parte degli uffici, gli anticipi del PSR e della Domanda Unica. Nel dettaglio, le misure interessate dal provvedimento sono quelle del kit numero 89, che comprende i pagamenti dei fondi per lo sviluppo rurale biologico e integrato per 10,796 milioni e che interessa 928 aziende. Dal sito dell'Arcea queste risultano già pagate mentre per il kit numero 90 e la domanda unica 2019 non risultano ancora corrisposti gli anticipi. Per questi, infatti, c'è una "promessa" di pagamento che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Ritengo sia opportuno, con una certa celerità, trasmettere gli elenchi dei beneficiari ad Arcea per consentire l'emissione dei pagamenti non ancora effettuati nel più breve tempo possibile di modo da dare alle aziende quella liquidità di cui hanno bisogno per andare avanti vista la grande crisi epocale che stiamo attraversando sia a livello nazionale che globale. Per quanto riguarda le misure strutturali, invece, avevo chiesto e rinnovo a lui la mia richiesta di uno snellimento nelle procedure riguardanti la richiesta delle anticipazioni dei Sal e dei saldi finali per i progetti in itinere, in particolare per le Misure 6.1 e le Misure 4.1, con un ulteriore posticipo della chiusura, di almeno 60 giorni, degli attuali Bandi sulle Misure ancora aperte.

Per gli altri adempimenti autorizzativi, necessari per il proseguimento degli impegni sulle Misure a Superfici, per i Patentini Fitosanitari abilitati alla vendita e all'acquisto dei presidi sanitari, con l'impossibilità di organizzare corsi e seminari (oggetto dei divieti dei DPCM) in caso di scadenza, chiedo di intervenire concedendo una proroga alla validità con scadenza al dicembre 2020. Lo stesso vale per la taratura delle irroratrici, attualmente in scadenza, derogando, il termine dei 5 anni fino alla scadenza del dicembre 2020.

"Come ho detto già nei giorni scorsi, nessuno perderà il lavoro o rimarrà indietro a causa di questa crisi dovuta al Coronavirus e, sia a livello parlamentare che ministeriale e governativo, stiamo intervenendo in modo ingente a favore di Pesca e Agricoltura, due dei settori trainanti del Paese. Al momento, al Ministero, c'è un fondo da 350 milioni di euro per l'agricoltura e di 20 milioni per la pesca ma stiamo lavorando per incrementare interventi e dotazioni. Proprio in queste ore, infatti, stiamo emendando al Senato il decreto "Cura Italia" che amplia i fondi stanziati fino a 25 miliardi di euro. Ma per far sì che tutte queste misure prese ai vari livelli siano efficaci ed evitino che le aziende del settore risentano ancora di più della crisi in atto bisogna attuare una grande sinergia istituzionale. È per questo che rivolgo all'assessore Gallo questo appello confermandogli la mia disponibilità a fare fronte comune contro l'emergenza. Con questa comunicazione colgo anche l'occasione per fargli gli auguri con la speranza che questo segni l'inizio di una lunga e fruttuosa collaborazione". Lo afferma, in una nota, Rosa Silvana Abate, senatrice del M5S e componente della commissione Agricoltura.