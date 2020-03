Magorno (Italia Viva): "Grazie Renzi per l'attenzione verso la Calabria, servono subito strumenti per affrontare emergenza Coronavirus"

"Ringrazio Matteo Renzi che ieri, nel corso della sua diretta Facebook, ha riservato uno spazio alla Calabria. Ha raccolto gli appelli di questi giorni comprendendone la drammaticità. L'attenzione mostrata dal leader di Italia Viva alla nostra regione e ai nostri sindaci non può non richiamare, per l'ennesima volta, la necessità di misure immediate. Agli straordinari operatori sanitari, a noi sindaci e a tutti i cittadini servono, subito, tutti gli strumenti per poter affrontare l'emergenza Coronavirus nel migliore dei modi: dalle mascherine alla deroga per l'assunzione di agenti di Polizia Locale passando per lo spostamento dei termini per l'approvazione dei bilanci comunali e per le risorse economiche necessarie per l'emergenza sociale che, purtroppo, va profilandosi. Insomma, basta tentennamenti sull'insieme di soluzioni da adottare senza perdere tempo.

Siamo nella fase cruciale e ogni minimo ritardo può essere fatale".

Così il Senatore IV, Ernesto Magorno.