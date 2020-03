Il Movimento “Noi-Rete Umana”: “Oggi su NOIRadio.eu i Medici del progetto di solidarietà #Sentiamoci”

"Oggi, alle 16.00, su NOI Radio.eu (www.noiradio.eu) interverranno i medici del progetto di solidarietà #Sentiamoci. Il progetto, lo ricordiamo, è nato da una proposta del dott. Pietro Leo, già Primario del Reparto di Gastroenterologia dell'Ospedale di Cosenza e già Direttore del Dipartimento di Medicina, in collaborazione con il Movimento sturziano NOI (www.movimentonoi.it), che oggi condurrà il programma dedicato a questo particolare momento di emergenza sanitaria da Covid19, insieme a Fabio Gallo Portavoce Nazionale del Movimento NOI. Nel corso della puntata interverranno alcuni degli specialisti che hanno aderito al progetto, il Dott. Serafino Conforti Oncologo, il Dott. Pierluigi Frugiuele Reumatologo, la dott.ssa Anastasia Ussia Ginecologa e Referente del Gruppo Italo-Belga per l'Endometriosi e la Chirurgia laparoscopica avanzata. Ricordiamo che i medici del progetto #Sentiamoci, sono disponibili telefonicamente e gratuitamente fino al 3 di aprile 2020, nei settori di loro competenza, per tutti coloro i quali chiusi a casa, dovessero avere bisogno di consulenze specialistiche che, si ripete, sono totalmente gratuite. Eventuali domande da parte dei cittadini potranno giungere anche oggi nel corso della puntata su NOIRadio.eu a questa utenza telefonica: 346.7625006. L'iniziativa continua a rimanere aperta a tutti i medici che volessero farne parte e dare sostegno a chi potrebbe avere bisogno anche solo di essere confortato". Lo scrive in una nota il Movimento "Noi-Rete Umana.

