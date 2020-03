Ferro (FdI): "Evitare nuovo esodo da Lombardia a Calabria"

«Evitare con ogni mezzo un nuovo possibile esodo dalla Lombardia verso le regioni del Sud». E' quanto chiede il deputato di Fratelli d'Italia Wanda Ferro, dopo aver appreso la notizia che la Regione Lombardia ha emesso una nuova ordinanza che prevede il fermo dei cantieri edili e delle attività degli uffici pubblici, delle imprese artigianali e degli studi professionali. Analoga ordinanza è stata annunciata anche dalla Regione Piemonte. «Il rischio – spiega Wanda Ferro - è che molti meridionali residenti nelle regioni del Nord decidano di rientrare nei loro paesi di origine, con il rischio di portare, con una nuova ondata di rientri, ulteriori contagi in regioni come la Calabria che, con fatica, stanno cercando di preparare il sistema sanitario ad affrontare in maniera adeguata l'emergenza e a dare assistenza ai malati. Non si può ripetere il grave errore commesso quando fu annunciato l'ampliamento della zona rossa a tutta la Lombardia: è necessario che il governo scongiuri i rientri imponendo da subito il blocco totale della circolazione dei treni a lunga percorrenza, il divieto di spostamento interregionale se non per giustificati motivi, controlli stringenti anche di carattere sanitario sull'intero sistema della mobilità. La Calabria si sta impegnando con grande sacrificio per contenere l'epidemia, ma non riuscirebbe a reggere l'ondata di contagi che inevitabilmente si verificherà se il governo non interverrà in tempo per bloccare i rientri. Chiedo ai calabresi che vivono e lavorano al Nord di avere senso di responsabilità, e di restare a casa per non mettere a rischio la salute dei propri cari e dei propri corregionali»

Sabato, 21 Marzo 2020 21:40