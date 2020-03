Coronavirus, Magorno (Iv): "Bene Renzi su mascherine, Calabria in pericolo"

"Quanto afferma Matteo Renzi, unico leader nazionale a ricordarsi della #Calabria, sulle mascherine è sacrosanto. In una situazione delicata come questa non si può perdere tempo servono rigore e trasparenza. La nostra regione è in pericolo ed è fondamentale avere gli strumenti per affrontare l'emergenza #Coronavirus in tempi celeri".

Così il Senatore IV, Ernesto Magorno.