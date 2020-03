Coronavirus, Salvini: "Dalla Calabria quintali di arance per i medici di Bergamo"

"I medici dell'ospedale di Bergamo avranno le arance raccolte di prima mano in Calabria. Mi ha chiamato ieri un imprenditore, dicendo che vuole donare quintali di agrumi. E' un simbolo, questo è quello che mi piace: un Paese unito nella difficoltà". Lo ha detto Matteo Salvini a Radio Radio. "Quello che mi piace di meno sono i 53mila denunciati per non aver rispettato le norme", ha aggiunto il leader della Lega.

