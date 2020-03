Podella (Cia Calabria): “Buon lavoro al neo assessore all’agricoltura Gallo”

Il presidente Podella, a nome di Cia–Agricoltori Italiani della Calabria, nell'augurare buon lavoro alla neo giunta regionale "si complimenta con il Consigliere Gianluca Gallo per il prestigioso e impegnativo incarico ricevuto della Governatrice Santelli di Assessore con delega all'agricoltura.

Confidiamo- ha proseguito Podella – che fin da subito possa instaurarsi un rapporto di proficua collaborazione istituzionale, affinché le istanze del mondo agricolo trovino orecchie attente nelle istituzioni regionali, per promuovere e favorire la ripresa del comparto agricolo e in generale per il benessere di tutta la società calabrese.

All'assessore Gallo diciamo prontamente di attivarsi per coordinare le attività e adottare i necessari provvedimenti a sostegno del comparto agricolo e di tutto l'indotto, per gestire e superare questo brutto momento, che alla già precaria situazione del settore dovuta al persistere da diversi mesi di una prolungata siccità si inserisce il diffondersi del pericoloso virus COVID–19, per il quale come Cia, nei giorni scorsi abbiamo già avanzato precise proposte.

Gli agricoltori e gli allevatori calabresi, nonostante la situazione drammatica e pericolosa in cui si trovano ad operare, non solo combattono a fianco alla società Calabrese per contrastare il Virus ma sono fortemente impegnati a garantire ad essa, in piena sicurezza per sé e per i propri lavoratori, un flusso continuo di derrate alimentari.

Noi – conclude Podella - non possiamo arrenderci, noi restiamo in campo".