La filiera Unionorafi Confapi Calabria scende in campo per emergenza Covid-19

La FilieraUnionOrafi di Confapi Calabria scende in campo per sostenere l'emergenza Coronavirus, con una donazione volontaria per la sanità calabrese.

In un momento così particolare e drammatico, c'è bisogno di solidarietà. E così, il presidente di Confapi Calabria Francesco Napoli, ha accolto con immenso piacere l'iniziativa della filiera e del suo presidente cav. Sergio Mazzuca, alla quale hanno aderito tanti gioiellieri e rappresentanti del settore orafo.

<< Nel momento del bisogno, ci siamo. Dobbiamo essere uniti. La nostra categoria è presente – ha dichiarato Sergio Mazzuca – L'adesione dei tanti colleghi mi ha riempito il cuore di gioia>>.

<<Sentiamo il dovere di accompagnare chi è in prima linea nell'affrontare l'emergenza – ha sottolineato il presidente Franco Napoli - . Grazie alla filiera orafi Confapi Calabria desideriamo dare un segnale positivo e di impegno concreto>>.