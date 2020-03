Giunta regionale, Mangone (ANPA): “Bene nomina Gallo all'Agricoltura”

ANPA – LiberiAgricoltori Calabria esprime soddisfazione per l'avvenuta nomina della nuova Giunta regionale, strumento indispensabile, assieme al consiglio regionale per affrontare la difficile fase che sta vivendo anche la Calabria a causa dell'emergenza Coronavirus.

Facciamo gli auguri di buon lavoro - si legge in una breve nota dell'associazione - a tutti gli eletti e come ANPA – LiberiAgricoltori manifestiamo la piena disponibilità per un costruttivo confronto nell'intresse generale dell'economia e della società calabrese.

ANPA – LiberiAgricoltori Calabria, in particolare, esprime pieno apprezzamento per la scelta dell'Assessore all'Agricoltura Gianluca Gallo, sicuri che saprà esprimere il massimo impegno per intensificare tutte quelle azioni di cui necessita l'Agricoltura per superare la crisi in atto e guardare con fiducia al futuro.