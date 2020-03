Giunta regionale, Ais Calabria: “Pronti a confronto costruttivo sulle criticità del mondo del vino”

«Auguriamo buon lavoro alla nuova Giunta regionale completata oggi dalla presidente Santelli confidando di poter portare avanti con lei e gli assessori nominati un metodo di confronto aperto e costruttivo per poter contribuire ad affrontare in maniera concreta e positiva le sfide e le criticità del mondo del vino calabrese e far conseguire al settore il successo che merita». Lo dichiara la presidente Maria Rosaria Romano, a nome di tutti i 700 sommelier dell'AIS Calabria.

«Il vigneto-Calabria e tutta l'enogastronomia, eccellenze e autentici 'attrattori' della nostra regione – sottolinea la presidente della più importante associazione enologica calabrese – vivono oggi una fase di grande difficoltà ed estrema incertezza, che non deve, però, indurre a un ripiegamento rassegnato ma, piuttosto, a un programma di ripresa e forte rilancio».

«Per questo – conclude Maria Rosaria Romano – auspichiamo innanzitutto di poter definire quanto prima con la presidente della Regione e con i nuovi assessori Gianluca Gallo e Fausto Orsomarso, proficue collaborazioni finalizzate a iniziative tese alla conoscenza e alla valorizzazione delle produzioni dei vini di tutte le provincie calabresi e a favorire la formazione di figure professionali come i sommelier richiesti dalle aziende vinicole, dall'enoturismo, dalla ristorazione e dalle enoteche».