Giunta regionale, ALF Calabria: “Sul fronte lavoro c'è bisogno di programmazione”

"Abbiamo appreso della nomina dell'on. Fausto Orsomarso quale assessore regionale al Lavoro e gli porgiamo i nostri migliori auguri di buon lavoro. E' un settore delicato, quello che Orsomarso si trova a governare, in cui c'è bisogno di programmazione, maggiore efficacia, attenzione a chi opera nei territori. La nostra associazione, che raccoglie la maggior parte delle Agenzie per il Lavoro e degli Enti di Formazione della Regione Calabria, si pone da subito come interlocutrice con l'ente Regione e l'Assessore al ramo per affrontare le sfide che il settore comporta.

"A Fausto Orsomarso giungano le congratulazioni mie personali e di tutti gli associati ALF per la nomina e per il cammino che lo attende. Passato il periodo critico legato alle misure contro il Coronavirus chiederemo di essere convocati ad un tavolo concertativo che dovrà esprimere misure per far ripartire questa Regione attraverso la programmazione, la gestione delle risorse, l'attenzione a chi come noi opera nei territori fra mille problemi. La Calabria era già in difficoltà e questa crisi ha tagliato le gambe a molti, compresi i nostri associati che fra mille difficoltà stanno cercando di portare avanti il lavoro e di non mandare a casa i propri dipendenti. Appena terminata l'emergenza incontreremo l'assessore Orsomarso per trovare soluzioni e progettare il futuro. Abbiamo inoltre appreso che il Presidente Santelli ha tenuto per sé la delega alla Formazione Professionale, segno di quanto ritenga strategico il comparto. Anche a lei rinnoviamo l'invito, ad emergenza terminata, all'apertura di un tavolo tecnico". Lo ha dichiarato il presidente dell'associazione ALF, Francesco Beraldi.