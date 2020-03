Nuova Giunta Regionale, Algieri: "Mettersi subito al lavoro per far ripartire la nostra regione"

Nella giornata di oggi la Governatrice della Regione Calabria Jole Santelli ha annunciato i nomi degli assessori che comporranno la Giunta regionale.

Il Presidente di Confcommercio Calabria Klaus Algieri, nel fare le proprie congratulazioni ai neo assessori e alla Governatrice ha aggiunto: "Invito tutti gli assessori in base alle loro deleghe a mettersi subito al lavoro per disporre i provvedimenti necessari ad attuare le misure previste dal DL Cura Italia. In particolare i provvedimenti relativi all'attivazione della Cassa Integrazione in Deroga e alle misure a sostegno del nostro tessuto commerciale. Non c'è più tempo da perdere se vogliamo far ripartire la nostra Regione in questo momento di grande difficoltà. Da parte mia e di Confcommercio Calabria piena collaborazione per poter procedere in modo celere".

Alla Governatrice Santelli, al vicepresidente Nino Spirlì, agli assessori Domenica Catalfamo, Gianluca Gallo, Fausto Orsomarso e Francesco Talarico gli auguri di un buon lavoro.