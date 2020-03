Coronavirus: Di Natale propone a Santelli campagna di screening di massa

Il consigliere Regionale Graziano Di Natale, preso atto delle misure straordinarie che si stanno adottando in queste ore a livello nazionale, regionale e comunale, ha inviato una missiva alla Presidente della Giunta Regionale Jole Santelli proponendo anche in Calabria l'acquisto e l'utilizzo, al fine di avviare una campagna di screening di massa, degli "Antibody Determination Kit", veri e propri test rapidi utilizzati con successo già in Cina.



"Altre regioni italiane hanno già imboccato questa strada. I kit potranno essere utilizzati su pazienti sintomatici, in particolare nella fase pre-triage; gli stessi permettono di avere un risultato non certo ma altamente probabile sull'eventuale positività del paziente, e saranno utilissimi nella gestione dell'emergenza.

Proprio in virtù del piano sanitario straordinario varato da Regione e Commissario alla Sanità, visti i tempi di installazione degli apparecchi di terapia intensiva e subintensiva e al fine di prevenire al meglio il diffondersi del virus, si consiglia di imboccare questa strada".