Il Segretario Regionale di Confintesa Sanità Calabria Francesco Anoldo, a seguito dell'incontro, tenuto con il neo Direttore Sanitario del GOM, ha precisato che è lo stesso Direttore è "vicino a tutto il Personale che in maniera eccellente sta svolgendo il proprio lavoro in questo momento d'emergenza. 30 infermieri il cui contratto era scaduto il contratto il 29 febbraio scorso sono stati richiamati in servizio, è stata garantita la distribuzione nei Reparti dei DPI secondo le richieste dei Coordinatori Infermieristici, ovviamente tenuto conto degli Approvvigionamenti. Si sta anche valutando le esecuzioni di tamponi preventivi per tutto il personale. L'apertura dell'Unità COVID-19 presso la Torre delle Chirurgie. Queste sono le iniziative prese dal neo Direttore Sanitario di presidio dell'azienda Ospedaliera di Reggio Calabria".

"Sono contento che Francesco Anoldo abbia trovato quantomeno una sinergia di intenti con la sua Direzione Sanitaria, la collaborazione tra sindacato ed azienda è ancora più importante in questi momenti difficili per la sanità", così dichiara Domenico Amato, Segretario Nazionale Confintesa Sanità.