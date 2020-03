Coronavirus, Aiello (M5S): "Crescono i contagi in Calabria, la pressione sugli ospedali ora è forte"

"Covid-19 in Calabria: dati al 17 Marzo. Continua la crescita dei contagiati. Su 1.165 tamponi eseguiti in giornata, ben 114 sono positivi (+25 rispetto a ieri). La pressione sulle strutture ospedaliere inizia ad essere forte anche nelle regioni meridionali. Importante diventa anche monitorare l'andamento dei pazienti in Terapia Intensiva". Lo scrive su Facebook Francesco Aiello, professore ordinario di Politica economica all'Università della Calabria e candidato alla presidenza della Regione Calabria con il M5S alle scorse elezioni regionali.

Dettagli Creato Martedì, 17 Marzo 2020 18:32