Coronavirus, dalla quarantena giovane calabrese inventa PeopleToStartup

Mentre l'Italia intera si ferma, dalla quarantena un giovane 23 enne calabrese inventa PeopleToStartup, la prima community dedicata al mondo delle startup.

Quante volte ti è capitato di avere un'idea ma non conoscere nessuno con cui realizzarla?

Adesso accedendo a PeopleToStartup puoi finalmente risolvere questo problema, individuare il profilo professionale più idoneo per il tuo business e chattare per discutere insieme sulla possibilità e modalità di avvio di una startup innovativa.

Grazie alla chat di PeopleToStartup, protetta dai più sofisticati sistemi di sicurezza, avrai la garanzia che l'utente manterrà il segreto professionale. Successivamente, costituito il team, sempre sul sito, potrete creare uno spazio virtuale per discutere in remoto sui passaggi da seguire per la realizzazione dell'idea o semplicemente per scambiarvi documenti , progetti e pensieri.

Le startup già avviate, potranno offrire lavoro in soli due semplici step e raccogliere fondi per il loro progetto grazie alla piattaforma di crowdfunding innovativa. Questa inoltre, aiuta le startup a ricevere feedback dagli utenti che possono commentare e valutare l'idea di business in base a 5 parametri :

BUSINESS IDEA

FATTIBILITÀ DELL'IDEA

ECO SOSTENIBILITÀ

UTILITÀ SOCIALE

POTENZIALITÀ DI PROFITTO

In occasione dell'apertura del sito web, il primo crowdfunding è stato avviato dal CEO Natale Letterio Tornatora per raccogliere fondi per aiutare le aziende calabresi messe in ginocchio dal Covid-19.

Tutti i servizi sopra menzionati sono offerti GRATUITAMENTE.

Innovare e lavorare da casa si può, PeopleToStartup ne è un magnifico esempio, l'Italia ce la può fare.