Coronavirus, la Sicilia si chiude: spostamenti dalla Calabria solo per esigenze di lavoro e salute

Su questo punto "non si tratta" e si va dritti "senza se e senza ma". Fonti vicine al presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, che in questi giorni ha lanciato l'allarme sul ritorno dei siciliani dalle regioni del nord - "oltre 31 mila in pochi giorni" - spiegano che il governatore, dopo l'annuncio di ieri, si attende subito il provvedimento per la sospensione dei collegamenti aerei, nazionali e internazionali, a eccezione di due voli al giorno tra Roma e Palermo-Catania; il blocco di tutti i servizi automobilistici interregionali e dei servizi marittimi per il trasporto dei passeggeri, garantendo solo quello merci. Iniziative che "il ministro dei Trasporti Paola De Micheli", spiegano da Palazzo d'Orleans, si appresta ad adottare "su richiesta del presidente della Regione", per contenere il contagio del Coronavirus nell'Isola.

Ma "bisogna fare in fretta". Saranno possibili gli spostamenti per i passeggeri da Villa San Giovanni e Reggio Calabria a Messina e viceversa, ma solo per comprovate esigenze di lavoro o di salute. Con Roma sara' mantenuto un solo treno intercity al giorno. Chiesti controlli sanitari piu' serrati su passeggeri in arrivo e conducenti di mezzi che trasportano merci.