Giornalista positivo al Coronavirus: sanificazione sede RAI Calabria

I locali della sede Rai della Calabria sono stati sanificati stamani, dopo che un giornalista e' risultato positivo al test del coronavirus. Nella giornata di ieri, il professionista, che aveva manifestato alcuni sintomi dopo essere stato a Milano, e' stato sottoposto al tampone.

Le sue condizioni di salute sono buone, tanto che non ne e' stato disposto il ricovero. Oggi, in conseguenza dell'esito del test, si e' proceduto alla bonifica, con la conseguente sospensione della trasmissione mattutina "Buon giorno regione" e dei radiogiornali. Andranno, invece, regolarmente in onda, come riferisce all'AGI il caporedattore Pasqualino Pandullo, i Tg delle 14 e delle 19,30. Alla sede Rai calabrese fanno capo 27 giornalisti, alcuni dei quali distaccati in altre aree del territorio, oltre ad altri lavoratori impiegati con diverse mansioni. (AGI)