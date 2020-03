Coronavirus, la proposta di Di Natale a Santelli: "Richiamare i medici in pensione"

"Carissimo Presidente,

La situazione che vive la nostra Regione come il resto del Paese è drammatica. Ho molto apprezzato la Tua iniziativa di incaricare nuovi medici per rafforzare le nostre strutture ospedaliere.

Oggi però Ti chiedo di valutare, come già fatto in altre Regioni, la possibilità di richiamare in servizio i nostri medici in pensione. Abbiamo i migliori i professionisti con tanti anni di esperienza capaci di dare una mano ai più giovani. Possiamo affidarci a mani di sicura esperienza per uscire da questa situazione di emergenza.

Sono sicuro che valuterai con attenzione questa mia proposta". Lo afferma in una nota il consigliere regionale, Graziano Di Natale