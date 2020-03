Coronavirus, Magorno (IV): "Governo ascolti appello di Santelli su esercito e forze dell'ordine"

"Pieno sostegno alle parole della Presidente della Regione Calabria Jole Santelli che ha chiesto l'intervento dell'esercito e delle forze dell'ordine sul nostro territorio. Il problema non è più solo relativo al controllo del territorio, ma si è allargato alla tempistica relativa ai materiali necessari ai medici per affrontare adeguatamente l'emergenza. Il governo non può non intervenire visto che, come attestato dai principali esperti, la diffusione al Sud del Coronavirus dipenderà dal corretto rispetto delle regole. Il governo ha, inoltre, il dovere di ascoltare il monito lanciato dalla Presidente Santelli circa i posti in terapia intensiva. C'è poi la solitudine dei Sindaci che lottano ogni minuto della giornata contro una situazione delicatissima e proprio per questo, nelle scorse ore, oltre 100 primi cittadini calabresi hanno presentato un esposto per chiedere l'applicazione dell'articolo 438 del codice penale per tutelare la salute pubblica. I Sindaci non vanno lasciati soli.



Spero che questo appello trovi la condivisione massima di tutti i parlamentari calabresi perché non si può più perdere tempo". Lo afferma in una nota il senatore di Italia Viva, Ernesto Magorno.