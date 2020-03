Coronavirus, ecco l’iniziativa del Csi Reggio Calabria

Facendo seguito alla lungimirante lettera del Presidente Nazionale Csi Vittorio Bosio e pubblicata in questi giorni, il Csi di Reggio Calabria da ieri, ha dato inzio alla rubrica "Time Out". Ogni giorno spunti, approfondimenti e riflessioni sul valore sociale, educativo ed inclusivo dello sport. Un modo per evidenziare, ancora una volta, la responsabilità delle istituzioni, dei dirigenti sportivi, degli allenatori e di tutti quelli che hanno a che fare con ragazzi e giovani. La rubrica conterrà anche lo spazio: "Lo sport mette in gioco la famiglia". Una serie di attività e percorsi/gioco da fare in famiglia. Ogni giorno saranno proposte, attraverso la pagina Facebook Csi Reggio Calabria, delle schede/attività, suddivise per fasce d'età, che avranno l'obiettivo di mettere in gioco, in questo difficile momento, tutte le famiglie, pensate come unità genitori/figli, perché apprendano, attraverso il gioco(a casa), il bello che c'è in loro, imparando a valorizzarlo ed esaltarlo. Anche le famiglie, genitori e figli, devono allenarsi, insieme, per rafforzare le capacità che possiedono e per sperimentare concretamente modalità dello stare insieme. La rubrica ha l'obiettivo di sollecitare genitori e figli rispetto a nuove capacità che miglioreranno, in questo momento in cui tutti i bamabini sono a casa, la qualità della loro vita e delle loro relazioni, offrendo stimoli e , se possibile, soddisfazioni.

