Coronavirus, un ebook gratuito racconta i giorni della pandemia in un piccolo paese di Calabria

"Diario di un paese del Sud in zona protetta" è questo il titolo dell'ebook, che sarà distribuito su diverse piattaforme online, dello scrittore Antonio Modaffari per raccontare questi difficili giorni dell'emergenza Coronavirus: "Ho di raccogliere i pensieri di fine giornata che sto scrivendo in questo periodo-dichiara Modaffari- in un ebook che vuole essere una minuscola testimonianza da rileggere quando tutto sarà finito, quando torneremo alla nostra libertà, quando ce l'avremo fatta... perché ce la faremo. Tutti! La copertina, continua l'autore, prende spunto dall'iniziativa dei bambini di tutt'Italia che, con i loro disegni, stanno mandando un forte segnale di speranza ed è un tributo proprio a loro. La dedica-invece- è per chi lotta ogni giorno contro l'emergenza, per chi ne è stato colpito e per tutti noi che ne usciremo vincitori".

Dettagli Creato Sabato, 14 Marzo 2020 16:22