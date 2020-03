Coronavirus, l’iniziativa dell’associazione per i bambini: invia un disegno per la SS106

"A causa del virus Covid-19 molti bambini con età compresa tra i 5 e gli 11 anni sono costretti a restare a casa con i loro genitori così come hanno fatto e faremo anche NOI del Direttivo dell'Associazione "Basta Vittime sulla Strada Statale 106". Comprendendo che ciò è difficile se fuori c'è una bella giornata di sole ed in casa ci si annoia abbiamo deciso di realizzare un Concorso Online proprio per questi bambini: un disegno per la strada statale 106

Il regolamento prevede che i bambini debbano essere residenti in Calabria e dovranno realizzare un disegno all'interno del quale sia comunque raffigurata la strada Statale 106 e possono aggiungere un qualsiasi messaggio (ad esempio di sicurezza stradale, di speranza, ecc. ecc.).

I genitori dei bambini che realizzeranno i lavori, possono realizzare una foto del disegno ed inviarla tramite WhatsApp al numero dell'Associazione "Basta Vittime Sulla Strada Statale 106": 351.1968424 o, in alternativa, all'indirizzo e-mail con il nome ed il cognome della/del bambina/o autore del disegno, l'età, la città di residenza e la classe della scuola elementare a cui è iscritta/o, oltre al nome e cognome del genitore che invia la foto. (Esempio: autore del disegno: Mario Rossi, 7 anni, Catanzaro – Scuola Elementare Ludovico Ariosto – Luca Rossi, padre);

Tutte le foto dei disegni debbono essere inviate entro e non oltre le ore 12:00 di sabato 21 marzo e saranno pubblicate nel pomeriggi/sera dello stesso giorno sulla Pagina Facebook Ufficiale "Associazione Basta Vittime Sulla Strada Statale 106" e vi resteranno fino a domenica 29 marzo alle ore 12:00 quando terminerà il Concorso.

Saranno vincitori i primi 5 disegni che otterranno il maggior numero di "Like" (mi piace), ed otterranno i seguenti premi: 1° Classificato: Tappetino da Disegno Magico con 4 Penne Magiche, Timbri E Set di Rulli; 2° Classificato: Set per la Pasta, 3° Classificato: Giocattoli in Legno Magnetico con Lavagna Magnetica; 4° Classificato: Pop Collage: Gioco creativo; 5° Classificato: Giochi Creativi: Kit Modellaggio.

I 5 vincitori saranno immediatamente contattati e riceveranno i premi in tempi brevissimi tramite corriere.Per qualunque informazione o per segnalarci qualsiasi cosa potete inviarci un messaggio su WhatsApp al numero dell'Associazione "Basta Vittime Sulla Strada Statale 106": 351.1968424 o, in alternativa, all'indirizzo e-mail.

L'Associazione "Basta Vittime Sulla Strada Statale 106" anche attrevarso questa iniziativa coglie l'occasione per rilanciare l'appello: Resta a casa – Andrà tutto bene. Siamo certi che insieme, uniti, ce la faremo". Lo afferma l'associazione "Basta vittime sulla SS 106".