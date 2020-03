Coronavirus, Cgil Calabria: "Tende pre-triage non operative"

"In Calabria le tende pre-triage negli ospedali per soccorrere i contagi non sono ancora tutte operative. Abbiamo avuto un mese di tempo. Cosi si mettono a rischio interi ospedali, i cittadini e gli operatori". A sostenerlo e' il segretario generale della Cgil Calabria, Angelo Sposato, che invita il Presidente Santelli e il Commissario Cotticelli ad agire subito. (ANSA).

