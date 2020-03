Polemica sul bando della Regione Calabria su assunzione medici: "Perché esclusi i biologi?"

Il Dirigente Nazionale della FSI USAE Pasquale Calandruccio contesta fortemente il bando pubblicato ieri dalla Regione Calabria relativo all'assunzione dei medici che devono essere destinati nelle varie Aziende Ospedaliere e nelle ASP calabresi.

Il motivo di questa contestazione che con grande rammarico ho costatato che in questo bando si prevedono l'assunzione di 300 Medici,270 Infermieri e 200 OSS escludendo i Biologi la figura più importante e fondamentale per il potenziamento del settore della Medicina di laboratorio che oggi è in grande disaggio dalla carenza di personale come richiesto da tutti i Direttori Generali delle Aziende ospedaliere e ASP .

Forse nessuno del Dipartimento della salute Regionale ha informato la Presidente Santelli che sia giunta l'ora che la Regione Calabria si impegni ad individuare il personale necessario ai laboratori Analisi calabresi per metterli nelle condizioni di farli funzionare a pieno regime in questa condizione di estrema emergenza.

Oltretutto questo personale si può attingere dalle diverse graduatorie concorsuali di idonei ancora aperte espletate dalle varie aziende sanitarie , ci auguriamo ancora una volta che tutti i Direttori Generali di tutte le Aziende Sanitarie e Ospedaliere si rivolgono con forza alla Presidente della Giunta Regionale Santelli affinchè tutti gli idonei formati da tanti laureati già pronti per aver acquisito Master ed esperienza in laboratori di alta specializzazione che aspettano di essere chiamati per potenziare il settore e rendersi utili in questo momento di grande difficoltà .

Forse Il Direttore Generale del Dipartimento Sanità calabrese non è a conoscenza che al GOM di Reggio Calabria al Laboratorio di Microbiologia e Virologia in atto dispone di 6(sei)unità a fronte di un fabbisogno di 16 (sedici)unità,forse lo stesso non sà che il Laboratorio Analisi del polo sanitario nord di Reggio Calabria unico in città di parte pubblica stà per chiudere per mancanza di Biologi e tecnici di laboratorio e casi simili si verificano anche in altre aziende sanitarie calabresi nel silenzio più assoluto di tutte le istituzione preposte.

A questo punto la FSI USAE pone delle serie domande alla Presidente Santelli per avere risposte serie ed urgenti per sapere quali interessi ci sono perche non si attinge dalle graduatorie il personale idoneo per sopperire ai posti vacanti ? per quale motivo sono stati banditi gli stessi concorsi se non vi era bisogno di personale,forse perchè si doveva assumere qualche figlio di qualche notabile magari senza meritocrazia .

A queste domande confidiamo che la Presidente Santelli intervenga con urgenza per dare risposte positive alle nostre domande perchè così facendo dopo lo sblocco dei lavori per il nodo ferroviario con il porto di Gioia Tauro lancerà un altro importante segnale alla sanità per farla diventare di eccellenza a favore dei calabresi per porre fine alla migrazione sanitaria che ogni anno la Regione Calabria spende 350 milioni di Euro per prestazioni fuori Regione.