Coronavirus, il sottosegretario Variati: aumentano i controlli delle forze dell’ordine in tutta Italia

"Controlli delle forze dell'ordine in aumento dappertutto. Con le nuove regole in vigore, stamani ho voluto parlare personalmente con tutti i Prefetti del Veneto. Ascoltando le loro informative sulla situazione nei diversi territori e portando loro, attraverso di me, la vicinanza del Ministero dell'Interno. In queste ore si stanno moltiplicando i controlli da parte delle forze dell'ordine. La maggior parte delle verifiche mostra persone che sono in movimento per le previste situazioni di necessità, e con le precauzioni del caso. Ma ci sono anche coloro che non sono in regola. Solo in Veneto sono già diverse decine le denunce fatte a norma dell'art. 650 del Codice Penale contro cittadini che, in barba ai divieti, circolavano senza una valida e dimostrabile ragione. Ricordo che i limiti ci sono per proteggere la salute di tutti. Comportamenti individuali irresponsabili non saranno tollerati e avranno conseguenze gravi". Così il sottosegretario di Stato Achille Variati

