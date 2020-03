Coronavirus, Alf Calabria chiude uffici e agenzie

"ALF Calabria è l'associazione che raccoglie sotto di sé la maggior parte delle agenzie per il lavoro e degli enti di formazione che operano nella Regione Calabria. Con grande senso di responsabilità le strutture dei nostri associati hanno sin da subito preso tutte le disposizioni necessarie al fine di contribuire al grande sforzo che la nazione intera sta portando avanti per cercare di contrastare quella che è stata classificata come vera e propria pandemia. Dopo il penultimo DPCM, quello del 9 marzo scorso, tutte le nostre agenzie avevano messo in campo ogni intervento possibile per salvaguardare dipendenti e utenza.

Dopo l'ultimo decreto dell'11 marzo, che emana misure ulteriormente stringenti per stoppare la diffusione del contagio, abbiamo chiuso tutti i nostri uffici e fermate tutte le nostre attività. Lo facciamo per senso di responsabilità, nonostante il grave danno che ciò comporterà all'intero settore. Un settore, il nostro, che ci vede protagonisti del mondo del lavoro e della formazione professionale e che in questo momento registra entrambi i canali bloccati dall'emergenza. Un comparto che pur intervenendo su temi delicati e fondamentali per una Regione come quella calabrese sente tutto il peso di scelte discutibili, burocrazia farraginosa, lunghe attese per rendicontazioni e pagamenti.

"In questo momento siamo costretti a chiudere tutto, e non sappiamo quando riapriremo. Le nostre agenzie per il lavoro operano a stretto contatto con l'utenza attraverso orientamenti, colloqui e altre attività che prevedono vicinanza alle persone. Impossibile garantire sicurezza in frangenti del genere. L'unico servizio che potrebbe essere garantito è quello della formazione a distanza; la nostra Associazione ha chiesto di poter erogare la formazione in modalità on line, data la chiusura forzata di ogni attività formativa in presenza fino al 3 aprile, ed ha ottenuto dalla Regione Calabria con nota prot. SIAR 106236 dell'11 marzo l'autorizzazione. Questo provvedimento si potrà applicare ai corsi già avviati e da domani ci attrezzeremo per erogare la formazione a distanza dei nostri utenti laddove le infrastrutture tecnologiche dei nostri associati lo consentano.

Ma può non bastare a tenere in piedi il sistema.

Per quanto possibile cercheremo di mantenere i livelli occupazionali, ma non è facile, non lo era neanche prima della crisi legata al coronavirus. Chiediamo allo Stato e alla Regione di non lasciarci soli, noi che operiamo spesso in condizioni difficili sopperendo alle carenze del sistema statale e regionale. Chiediamo di non essere abbandonati e di poter tornare a operare quanto prima senza dover ridimensionare il personale, senza dover mandare gente a casa, senza dover paventare chiusure di uffici o sedi. Creare altra disoccupazione in un territorio così sofferente è un lusso che non dobbiamo e non possiamo permetterci". E' quanto si legge in una nota del Presidente di ALF, Francesco Beraldi.