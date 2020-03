Coronavirus, Nisticò: “Sperimentare subito il Tocilizumab”

"Subito la sperimentazione del Tocilizumab nei casi di gravi polmoniti da Covid 19". A parlare e' il farmacologo Giuseppe Nisticò, docente dell'Universita' di Roma Tor Vergata, per oltre 10 anni membro italiano del comitato scientifico e del consiglio d'amministrazione dell'Ema, l'agenzia europea del farmaco. "I risultati incoraggianti ottenuti all'ospedale Cotugno di Napoli - dice all'Agi - su due pazienti affetti da gravi polmoniti da coronavirus a seguito di trattamento sperimentale con il Tocilizumab, farmaco impiegato nel trattamento dell'artrite reumatoide, dovrebbero indurre il ministero della Salute e l'Aifa a concedere immediatamente l'autorizzazione per un "clinical trial" piu' allargato per valutare ni tempi brevi la sua efficacia e tollerabilita'. Ci sono basi razionali - spiega ancora Nistico' - per tale autorizzazione. Infatti, il Tocilizumab e' un anticorpo monoclonale, cioe' una proteina che, con alcune sequenze di aminoacidi, si puo' ancorare alla proteina "Spike" del coronavirus. Con tale meccanismo - aggiunge - il farmaco puo' bloccarne la replicazione o arrestare la sua virulenza. Era stato gia' documentato che il Tocilizumab e' un farmaco capace di bloccare la liberazione massiva della citochina IL6, indotta dal coronavirus a livello cellulare e cosi' prevenire i suoi effetti letali".

