Coronavirus, Magorno (Iv): “Bene Santelli, ora il governo adotti misure più restrittive”

"L'ordinanza firmata in queste ore dalla Presidente della Regione, Jole Santelli, è un atto necessario per contrastare l'emergenza Coronavirus. Se da un lato non possiamo non condividere questa scelta, dall'altro è però necessario sottolineare il fatto che il governo deve imporre misure più restrittive. anche perché, come ha attestato l'OMS, il Coronavirus è una pandemia. Non bisogna perdere più tempo".

Così il Senatore IV, Ernesto Magorno.

Dettagli Creato Mercoledì, 11 Marzo 2020 19:15