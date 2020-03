Bevacqua (Pd): “Urgente nominare giunta, inaccettabile ora risiko assessori”

"Inaccettabile che la politica non comprenda i tempi che stiamo vivendo. Che siano tempi straordinari è dir poco: abbiamo un intero Paese dichiarato "zona protetta" a causa di una epidemia che, se non rallentata, potrebbe schiantare l'intero sistema sanitario italiano. Di fronte a questo pericolo, noi che viviamo in Calabria non possiamo ignorare le carenze e le potenziali tragiche criticità in cui rischiamo di sprofondare. Se questo è lo scenario, il primo immediato compito di una politica responsabile è quello di fare in modo che tutte le istituzioni siano nella pienezza delle loro funzioni, in maniera tale da assicurare la massima operatività. Se perde di vista la realtà che la circonda, la politica rinuncia alla sua stessa ragion d'essere". Lo afferma in un'intervista a LaCnews 24 Domenico Bevacqua, neo capogruppo del Pd nel Consiglio regionale della Calabria, commentando il fatto che a quasi 50 giorni dalle elezioni regionali, non è ancora stata nominata la giunta. "Mi pare chiaro - aggiunge - che il problema si riduca alla distribuzione dei ruoli in Giunta e alla Presidenza del Consiglio regionale. La Calabria ha bisogno di un Consiglio regionale e di un esecutivo che lavorino di concerto e senza sosta per contribuire a combattere in quella che, non a caso, il premier Conte, citando Churchill, ha definito "l'ora più buia". E nell'ora più buia, giocare al risiko degli assessorati o di una poltrona da presidente è davvero cosa da pazzi".

