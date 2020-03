Coronavirus, Modaffari: “Sostegno al Terzo settore”

"Il Coronavirus non può bloccare la solidarietà, è per questo che bisogna fare presto per aiutare il terzo settore e quindi sostenere il prezioso contributo di migliaia di volontari il cui operato è fondamentale per le tante persone in difficoltà. I dati relativi di questi giorni relativi al blocco del terzo settore sono preoccupanti. Aiutiamo chi aiuta". Così lo scrittore calabrese Antonio Modaffari.

