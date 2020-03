Coronavirus, il Governo triplica i fondi per l’emergenza: stanziati 25 miliardi di euro

25 miliardi di euro per affrontare l'emergenza Coronavirus sia sotto il profilo sanitario che sotto quello economico, perché a pagare il costo della crisi non siano le imprese e i lavoratori. Il Governo ha stanziato una somma straordinaria, molto più alta delle prime valutazioni, da non utilizzare tutta subito ma da poter utilizzare per far fronte alle diverse difficoltà dell'emergenza nelle prossime settimane. Questa la prima e più importante notizia dal Consiglio dei Ministri che si è appena concluso.

Quattro i fronti principali del pacchetto economico di emergenza che è stato varato, e su cui stasera verranno stabilite le linee guida di dettaglio con l'illustrazione delle specifiche politiche adottate.

Quello sanitario, fondamentale per combattere il contagio e le sue conseguenze, con importanti risorse per l'assunzione di medici e infermieri e l'acquisto di macchinari aggiuntivi essenziali. Quello delle imprese, che riceveranno aiuti immediati per alleggerire il peso che stanno sopportando a causa della crisi. Quello del lavoro, rivolto alla salvaguardia dell'occupazione. E quello delle famiglie, in particolare sul tema dei congedi parentali.