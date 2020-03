Coronavirus, Magorno (Iv): "Ascoltare monito presidente Santelli, servono maggiori restrizioni"

"La parole della Presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, non possono restare inascoltate: servono norme più restrittive per affrontare l'emergenza Coronavirus. Sono giorni complicati e la nostra Regione, anche alla luce dei numerosi rientri dal Nord delle scorse ore, rischia di trovarsi in una situazione complicatissima". Così il Senatore IV, Ernesto Magorno.

Dettagli Creato Mercoledì, 11 Marzo 2020 11:10