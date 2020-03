Callipo a Santelli "Basta rinvii, nomini la Giunta"

"Non e' piu' tempo di attese e di rinvii". Cosi', sul suo profilo facebook, Pippo Callipo, leader di "Io Resto in Calabria" e capo dell'opposizione. Callipo chiede alla presidente, Jole Santelli, eletta nelle conasultazioni del 26 gennaio scorso, di varare l'esecutivo. "La nomina di assessori di comprovata competenza - afferma Callipo - non e' piu' procrastinabile: la Calabria ha bisogno di un governo autorevole e pronto a lavorare per poter gestire tutte le gravi emergenze che stiamo vivendo".

Dettagli Creato Martedì, 10 Marzo 2020 20:09