Il Sul: “Chiesto tavolo su personale medico e paramedico del Pronto Soccorso”

"Quella che segue è la relazione in merito alla sicurezza del personale medico e paramedico che opera presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale SS. Annunziata di Cosenza.

Abbiamo scelto di porre all'attenzione solo le emergenze, ciò che deve essere fatto ad horas per consentire agli addetti di lavorare al meglio, soprattutto in un momento così complicato nella vita del nostro Paese, nella speranza che non sia indispensabile l'uso massiccio delle strutture ospedaliere e mediche.

Rimane inalterata la nostra richiesta di colmare i vuoti d'organico che ammontano, relativamente al Pronto Soccorso, a circa una trentina di unità equamente distribuite fra medici, infermieri ed OSS. Questa situazione obbliga a turni massacranti e condotti con unità insufficienti, alle enormi difficoltà a godere di ferie e permessi contrattualmente disposti per non lasciare scoperto un servizio indispensabile.

Alla Amministrazione della Sanità cosentina chiediamo di accelerare ogni procedura di acquisizione di personale per far fronte alle attuali defaillances.

Intanto c'è un problema di sicurezza fisica del personale addetto. Non solo le aggressioni che si verificano, agevolate dall'assenza di un qualsivoglia filtro nelle entrate nel Pronto Soccorso, ma anche il furto di materiale sanitario (due giorni fa sono sparite mascherine e disinfettanti, scardinando il luogo in cui erano custoditi).

Perciò chiediamo a tutti, in primis all'Amministrazione Sanitaria cosentina, un atto di responsabilità e di efficienza nell'interesse generale degli addetti e dei pazienti che si rivolgono al Pronto Soccorso non di rado con serie problematiche.

Attendiamo l'avvio di un confronto serio ed approfondito al quale abbiamo già fornito, con la relazione che abbiamo inviato, il nostro contributo aperti a una discussione positiva, fattiva e consequenziale, ossia rapidissima nelle decisioni e nelle attuazioni.

Infine, ringraziamo la stampa per come sta trattando le questioni che poniamo. Evidentemente si è colta la nostra volontà di contribuire a risolvere problemi nell'interesse della collettività".

Lo scrive il Sul Calabria.

Ecco il documento:

La scrivente O.S. visto quanto disposto dall'allegato IV al D. Lgs. 81/2008 riguardante nello specifico i "Requisiti dei Luoghi di Lavoro" segnala quanto segue in merito all'attuale situazione in cui versa il Pronto Soccorso della struttura in indirizzo:

Partendo da quanto si dispone in tema di LEA, risulta pacifico che "La funzione di pronto soccorso ospedaliero è garantita all'interno della rete ospedaliera di emergenza attraverso la cooperazione di diverse strutture coordinate tramite il modello hub and spoke, tali strutture rispondono quotidianamente alle diverse necessità emergenziali tramite gli idonei profili tecnico-professionali ivi presenti, nonché grazie alle dotazioni tecnologiche e strumentali che devono essere sempre all'avanguardia, pronte all'uso e complete di prodotti e materiali di consumo e di tutto quanto necessario al personale".

Partendo da quanto sopra, risulta chiaro che presso il Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti dell'Annunziata, vi sono ampi margini di miglioramento al fine di garantire sia superiori e più sicure condizioni di lavoro al personale ivi operante, sia miglior servizio alla collettività, in particolare si evidenziano le seguenti criticità/miglioramenti possibili:

1. L'attuale zona destinata al Triage non è il locale più idoneo; all'uopo basterebbe un minimo investimento e con piccole modifiche strutturali si potrebbe attrezzare allo scopo l'attuale sala d'attesa, la qual cosa consentirebbe al personale medico di operare in un ambiente meno angusto, più luminoso e aerato, e soprattutto di avere, grazie agli spazi, una miglior visuale dei degenti;

2. Ai sensi di quanto disposto al punto 1.4 dell'allegato su menzionato riguardo le vie di circolazione, va indicato meglio il percorso pedonale di accesso al Pronto Soccorso che deve continuare ad essere separato e ben protetto dal percorso destinato ai mezzi di trasporto, ma comunque deve risultare comodo e facilmente accessibile e privo di barriere architettoniche;

3. Ai sensi di quanto disposto al punto 1.5 dell'allegato su menzionato, riguardo le vie e uscite di emergenza, sarebbe utile ripristinare i maniglioni antipanico che, sebbene presenti nella maggior parte delle porte, risultano assenti in qualche porta posta sul percorso di emergenza indicato. In merito si ricorda la funzione primaria del maniglione antipanico che consente l'uscita anche in corsa nel senso dell'esodo con la normale spinta che apre la porta dall'interno anche se la stessa risulta chiusa a chiave dall'esterno. Inoltre sarebbe utile aggiornare il piano di emergenza con nuove mappe dettagliate alla situazione attuale, aggiornando conseguentemente la formazione di tutto il personale operante;

4. Occorre un miglior controllo degli accessi sia nelle ore notturne che diurne, ciò anche ai fini della sicurezza del personale. Sono, infatti, tanti i casi di aggressione subite dal personale medico nelle varie strutture Italiane ed anche in quella cosentina. Naturalmente ciò non è un problema imputabile al personale Security, che anzi svolge un ottimo lavoro di controllo, ma piuttosto è dovuto alle troppe entrate/uscite da sorvegliare, dove, nonostante i divieti esposti, si verificano accessi di persone non autorizzate (soprattutto parenti dei degenti). Oltre al problema di sicurezza, risolvere tale annosa questione, consentirebbe al personale medico di lavorare in maggiore serenità senza disturbi e intralci sul proprio lavoro, nonché tutelerebbe le strutture e il materiale medico da eventuali furti o atti vandalici. In definitiva occorre quindi sistemare e regolare tutti i punti di accesso con idoneo sistema che garantisca il regolare flusso di persone con accesso controllato e la chiusura certa delle porte negli orari e nei luoghi in cui non è consentito l'accesso;

5. Occorre garantire al personale medico il costante rifornimento di tutti i presidi, le attrezzature e tutto il materiale di consumo giornaliero (Es.: guanti, mascherine, cuffie, prodotti igienici, etc.).

In merito a quanto esposto si chiedo un urgente incontro per definire in modo costruttivo un calendario di scadenze ai fini della risoluzione delle problematiche indicate.

In attesa di un sollecito riscontro, Distinti Saluti.

Responsabile Sicurezza del SUL Segretario Generale Regionale SUL/Calabria

Antonio Luvarà Aldo Libri