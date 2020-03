Rinvio Consiglio regionale, Tassone: "Scelta giusta, prima di tutto si deve pensare alla salute"

"Ritengo assolutamente giusta la scelta di rinviare il Consiglio regionale perché bisogna mettere la salute al primo posto e concentrarsi sui modi e gli strumenti per affrontare la diffusione del Coronavirus". A sostenerlo è il consigliere regionale Luigi Tassone che invita "tutti ad essere responsabili ed a uscire di casa il meno possibile". "Bisogna attenersi – spiega l'esponente democratico – alle prescrizioni dettate dal Governo e dalla Regione Calabria evitando comportamenti inopportuni e dannosi per la comunità. Per superare questo momento di difficoltà serve comunione d'intenti e capacità di pensare al benessere collettivo. È una sfida che va vinta con calma e compattezza".

Dettagli Creato Domenica, 08 Marzo 2020 14:04