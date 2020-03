Mimmo Bevacqua capogruppo del Pd in Consiglio Regionale

Domenico Bevacqua e' il nuovo capogruppo del Pd in Consiglio regionale. Ad annunciarlo e' il commissario regionale dem in Calabria Stefano Graziano. "In bocca al lupo a Mimmo Bevacqua - afferma Graziano in una nota - eletto nuovo capogruppo. Il nostro gruppo consiliare e' pronto ad iniziare la legislatura e lo fara' subito concentrandosi sui temi piu' urgenti come sanita', lavoro, turismo, fondi europei e legalita'.

La nostra - prosegue Graziano - sara' un'opposizione dura ma costruttiva". Bevacqua, eletto nella circoscrizione Calabria Nord, e' alla sua seconda legislatura in Consiglio regionale.