“Se Coronavirus sfonda al Sud, la Calabria non può farcela”

"Se arranca la Lombardia, che non ha fatto tagli nei posti letto e ha il rapporto tra popolazione e ospedali maggiore d'Italia, figuriamoci cosa può succedere al Sud, dove abbiamo enormi svantaggi in termini di attrezzature e di personale. In Puglia e Campania forse potremmo farcela, e anche in Sicilia potremmo riuscire a reggere come in Lombardia, ma in Calabria non credo proprio". A dirlo, secondo quanto riporta Repubblica, è Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici, ipotizzando lo scenario in caso di diffusione maggiore del Covid-19 al Sud.

Dettagli Creato Venerdì, 06 Marzo 2020 20:20