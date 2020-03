Jole Santelli ricorda Nicola Calipari: “15 anni fa Paese perdeva uomo valoroso”

"Con amicizia e affetto ricordo Nicola Calipari. Quindici anni fa come oggi il nostro Paese ha perso uno dei suoi uomini più preparati e valorosi, che ha reso onore allo Stato, perdendo la vita per mano dei terroristi in Iraq, nel corso della liberazione della giornalista Giuliana Sgrena. A Rosa, Silvia e Filippo il mio abbraccio affettuoso". Così Jole Santelli, presidente della Regione Calabria.

Dettagli Creato Mercoledì, 04 Marzo 2020 19:56