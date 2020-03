Depurazione, Granata (Consorzio Valle Crati): “La Regione Calabria istituisca un osservatorio sul settore”

"La condizione critica del settore della depurazione in Calabria è di stretta attualità e risaputo: con l'arrivo della stagione estiva il problema si amplifica e la salute del mare e il turismo balneare hanno la peggio. Il mare, i fiumi e le risorse idriche rappresentano un patrimonio inestimabile per la Regione, fonte di lavoro e di sviluppo dell'economia. È nostro dovere tutelare questa bellezza e questa ricchezza ed offrire ai turisti e non solo un mare pulito ed una gestione corretta delle risorse.

La Regione dovrebbe istituire un osservatorio sulla Depurazione in Calabria. È fondamentale che le istituzioni, le associazioni e le forze dell'ordine si uniscano e facciano fronte comune per cercare di risolvere un problema sempre più preoccupante. L'istituzione che rappresento dichiara la propria disponibilità al Presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, per contribuire ad iniziare un percorso di buon governo nel settore ambiente in vista della prossima stagione estiva". Lo dichiara il Presidente del Consorzio Valle Crati, Maximiliano Granata .

Dettagli Creato Mercoledì, 04 Marzo 2020 18:56