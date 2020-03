Coronavirus, Magorno (Iv): “Servono misure economiche tempestive per il Sud”

"Nel pacchetto di misure straordinarie che il Governo ha annunciato di varare nelle prossime ore, con ulteriori azioni di contrasto all'emergenza sanitaria Coronavirus, ritengo prioritario un sostegno al sistema economico delle regioni meridionali, che già in queste ore stanno toccando con mano gli effetti di una regressione economica, che da qui a breve potrebbe essere ancora più pesante e compromettente. È bene accendere un riflettore di luce e chiarezza: il sistema economico meridionale è fortemente dipendente dagli ordinativi delle aziende del Nord in termini di fornitura, spedizione e distribuzione delle materie prime. C'è poi il comparto del turismo esposto a un rischio maggiore perché a ridosso della stagione estiva. Insomma il quadro che ci troviamo di fronte è molto preoccupante e richiede misure tempestive e adeguate agli scenari di crisi in cui purtroppo ci troviamo immersi e su cui in modo responsabile associazioni di categoria e mondo delle imprese anche in Calabria stanno sollecitando soluzioni e interventi". Così, in una nota, il senatore di Italia Viva, Ernesto Magorno.

Dettagli Creato Mercoledì, 04 Marzo 2020 18:29