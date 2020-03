Coronavirus, Viscomi: “Allarme sindacati non cada nel vuoto”

"Gli allarmati appelli delle organizzazioni sindacali sullo stato del sistema sanitario regionale calabrese e sulla sua capacita' di dare risposte tempestive ed adeguate all'emergenza epidemiologica da Covid-19, si pensi da ultimo al rischio di chiusura del reparto di pneumatologia a Castrovillari, chiamano in causa la responsabilita' di tutti gli interessati all'organizzazione e alla gestione del sistema sanitario regionale, nessuno escluso. Fino ad ora, tuttavia, sembrano cadere in un silenzioso vuoto". Lo afferma, in una dichiarazione, il deputato del Pd, Antonio Viscomi. "Di fronte a cio' - prosegue Viscomi - e' necessario che l'allarme sindacale diventi allarme sociale e si trasformi al piu' presto in una rete positiva di alleanze: tra cittadini, sindaci, operatori del settore, forze sindacali, organismi del terzo settore e movimenti sociali. Una alleanza che abbia come unico punto focale i fabbisogni sanitari dei cittadini e solo questi. Anche per questo motivo credo sia opportuno avviare una discussione pubblica per ragionare insieme sul piano operativo 2019-2021. La sanita' e' di tutti e per tutti e non puo' essere gestita come affare di pochi".

