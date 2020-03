Coronavirus, i sindacati chiedono un incontro urgente a Santelli e Cotticelli: “Individuare immediatamente misure per la salute e sicurezza dei lavoratori delle strutture sanitarie e regionali”

Nuova richiesta per un "incontro urgente sull'emergenza coronavirus e sul rischio che essa rappresenta per i lavoratori del settore pubblico e privato, diffidando i destinatari a convocare al piu' presto il tavolo" e' stata avanzata dai segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Calabria, Angelo Sposato, Tonino Russo e Santo Biondo. I tre sindacalisti - informa una nota - hanno inviato la richiesta "con diffida" al Commissario alla Sanita', Saverio Cotticelli, al presidente della Giunta Regionale Jole Santelli e, per conoscenza, al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al ministro della salute Roberto Speranza, "al fine di individuare immediatamente le misure per la salute e sicurezza dei lavoratori dei settori pubblici e privati, a partire dalle strutture sanitarie e regionali".

"Si comunica che, in caso di un Vostro reiterato mancato riscontro - si legge nella nota - Cgil, Cisl e Uil Calabria chiederanno l'incontro in via sussidiaria al Governo centrale e adiranno le sedi competenti per denunciare la Vostra condotta antisindacale". In relazione alla richiesta inviata, inoltre, Sposato, Russo e Biondo affermano: "Siamo ben consapevoli del fatto che la problematica dell'emergenza coronavirus e, piu' in generale, della Sanita' calabrese, va affrontata nel quadro piu' ampio delle difficolta' dell'economia regionale, che necessitano di interventi straordinari e mirati, crediamo pertanto che l'incontro richiesto possa costituire anche l'occasione per avviare con la presidente della Giunta regionale, Santelli, un confronto piu' ampio che metta specificamente a tema sia il lavoro precario e quello da creare, sia gli investimenti e la realizzazione di infrastrutture attese da tempo".