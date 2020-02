Coronavirus, Cotticelli: “La Regione Calabria si è mossa bene”

"La macchina si e' mossa benissimo, la Regione ha fatto tutto quello che doveva fare". Lo ha detto il commissario ad acta della sanita' calabrese, Saverio Cotticelli, a margine di una riunione alla Regione, rispondendo alle domande dei giornalisti sulle misure adottate in Calabria per contrastare una eventuale emergenza legata al Coronavirus. "Gli ospedali sono pronti, non abbiamo scene di panico. Il fenomeno esiste ma - ha sostenuto il commissario Cotticelli - da noi e' sotto controllo. Diciamo a tutti: venite in Calabria, non c'e' problema".

"Ognuno puo' fare quello che vuole, io ho sempre agito con rispetto verso le organizzazioni sindacali". Lo ha affermato il commissario ad acta della sanita' calabrese, Saverio Cotticelli, a margine di una riunione alla Regione, commentando con i giornalisti le critiche di Cgil, Cisl e Uil, che hanno lamentato il mancato confronto sul programma operativo 2019-21 e hanno chiesto al ministro della Salute il suo avvicendamento. "Se ritengono che io sono non sono adeguato facciano quello che vogliono. Il programma operativo - ha spiegato Cotticelli - lo abbiamo pubblicato ma volevo anche dire che non e' un atto definitivo: si puo' sempre ritoccare, migliorare, adeguare, se i sindacati hanno proposte le facciano e noi le accettiamo volentieri. Ma verso i sindacati - ha concluso il commissario - ho sempre avuto grande rispetto". (Agi)