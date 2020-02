Coronavirus, il ministro Boccia: “Regioni ‘no cluster’ hanno firmato ordinanza condivisa”

"Tutte le Regioni 'no cluster' hanno firmato l'ordinanza tipo messa a punto dal governo, in raccordo con la Conferenza delle Regioni, l'Istituto superiore di sanita' e la Protezione civile, per coordinare le azioni nei territori fuori dall'area del contagio. Tra la serata di ieri e questa mattina sono state emanate le ordinanze di: Lazio, Puglia, Abruzzo, Molise, Sicilia, Campania, Toscana, Sardegna, Calabria, Basilicata, Umbria e della Provincia autonoma di Bolzano. Dalla Valle d'Aosta e dalla Provincia autonoma di Trento si attendono gli adempimenti. L'auspicio e' che, a partire dal 2 marzo, anche le altre Regioni del nord senza aree cluster possano aderire all'ordinanza condivisa che garantisce sicurezza, contenimento del contagio e l'immediata ripartenza per ogni attivita'". Cosi' il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia.

Giovedì, 27 Febbraio 2020