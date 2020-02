Santelli: “Accolgo proposta di Klaus Davi a collaborare con la Regione”

"Accolgo di buon grado la proposta entusiasta di Klaus Davi a collaborare con la Regione. La nostra terra e la nostra gente hanno bisogno di persone che hanno a cuore il rilancio dell'immagine della Calabria e Davi, con la sua professionalità e la sua esperienza, può certamente aiutarci in questo senso, così come ha già fatto per San Luca. Sostengo da sempre che la nostra regione necessita di un riposizionamento reputazionale in Italia e all'estero e ciascuno per la propria parte può e deve contribuire in tal senso per dare una luce nuova alla Calabria". Così Jole Santelli, presidente della Regione Calabria, rispondendo alle dichiarazioni di Klaus Davi (leggi qui).

