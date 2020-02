Tansi lascia la politica: “Problemi di salute”

Carlo Tansi lascia la politica per motivi di salute. Lo ha reso noto lo stesso ex dirigente della Protezione civile della Calabria e candidato presidente alle ultime elezioni regionali, il 26 gennaio scorso, attraverso un post pubblicato sui profili social. "Questioni personali legate al mio stato di salute, che auspico di rapida soluzione - ha scritto Tansi - mi inducono ad abbandonare la mia breve esperienza politica". Tansi, che ha sfiorato l'elezione in Consiglio regionale, ha voluto ringraziare "tutti coloro hanno condiviso con me questa appassionante avventura di cambiamento della nostra terra".

